ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

اجتماع بين الجامعة العربية والسودان لدعم الأوضاع الإنسانية فى الخرطوم

الأحد 19/مايو/2019 - 05:04 م
مقر جامعة الدول العربية
مقر جامعة الدول العربية
نادر غازى:
عقدت بمقر الامانة العامة للجامعة العربية، اليوم الاحد، اعمال الاجتماع رفيع المستوى الاربعين للألية المشتركة بين الجامعة العربية وحكومة السودان لدعم الاوضاع الانسانية والتنموية في السودان، حيث تراس وفد الجامعة العربية السفير زيد الصبان مدير ادارة القرن الافريقي فيما ترأس الوفد السوداني المفوض العام لمفوضية العون الانساني بالسودان أحمد محمد أدم.

وقال المفوض العام لمفوضية العون الانساني بالسودان احمد محمد ادم الرئيس المشترك للألية المشتركة بين الجامعة العربية وحكومة السودان في تصريح له في ختام الاجتماع ، انه تم خلال الاجتماع التداول حول عدد من الموضوعات اهمها التحضير لمشاريع المرحلة الخامسة التي ننوي بها الانتقال من المساعدات الانسانية الى التنمية في السودان خاصة بعد التغييرات التي تجري الآن في السودان.

وأضاف أن الاجتماع ناقش اهم توجيهات المرحلة المقبلة وسبل ايجاد التمويل لهذه المشروعات ،كما يناقش الاجتماع مشروع المنظمة العربية للتنمية الزراعية في السودان وخاصة في دارفور وايضا تطوير الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية في بعض المناطق .

واشار الى ان الاجتماع ناقش ايضا تجربة الصندوق القومي للإسكان في السودان وامكانية تعميم هذه التجربة لدعم استقرار العائدين من معسكرات النزوح والعائدين من مناطق اللجوء لإيجاد سكن اقتصادي يناسب الدخول المتواضعة لهؤلاء النازحين واللاجئين.

وحول المردود على المواطن السوداني من تلك الالية قال ان هذه الالية ناجحة ومن تجارب الجامعة العربية في التعاون المتعدد وتعد نموذج جيد لتحسين الاوضاع الانسانية في السودان وقيام عدد من المشاريع المفيدة للشعب السوداني خاصة في ولايات دارفور .

ترشيحاتنا

الزمالك يخطف درنكة من الأهلي .. اقرأ التفاصيل

خبراء عن نهائي الكونفيدرالية .. الزمالك يستطيع إخماد بركان المغرب .. وتونسي: الأبيض كعبه عالي

ليست مفصلة لأي شخص.. سمية الخشاب تعلن عن مفاجأة لجمهورها.. فيديو

قبل نهائي الكونفدرالية.. أحمد شوبير يوجه رسالة إلى عمر صلاح حارس الزمالك

استدعاء هاني أبو ريدة للتحقيق.. الفيفا يلاحق أحمد أحمد رئيس الكاف

كارثة ذات أبعاد درامية.. مسئول مخابرات يحذر من محاكمة خلية الجهادي جون في بريطانيا

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحفيو صدى البلد يلتقطون الصور التذكارية فى الإفطار السنوي.. صور

تسلم التميمة وأول بطاقة مشجع من أبو ريدة.. تفاصيل تفقد السيسي استعدادات بطولة أمم أفريقيا.. صور

بعدسة جاسوس هولندي.. أول وأقدم صورة للحرم المكي