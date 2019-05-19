اجتماع بين الجامعة العربية والسودان لدعم الأوضاع الإنسانية فى الخرطوم

عقدت بمقر الامانة العامة للجامعة العربية، اليوم الاحد، اعمال الاجتماع رفيع المستوى الاربعين للألية المشتركة بين الجامعة العربية وحكومة السودان لدعم الاوضاع الانسانية والتنموية في السودان، حيث تراس وفد الجامعة العربية السفير زيد الصبان مدير ادارة القرن الافريقي فيما ترأس الوفد السوداني المفوض العام لمفوضية العون الانساني بالسودان أحمد محمد أدم.



وقال المفوض العام لمفوضية العون الانساني بالسودان احمد محمد ادم الرئيس المشترك للألية المشتركة بين الجامعة العربية وحكومة السودان في تصريح له في ختام الاجتماع ، انه تم خلال الاجتماع التداول حول عدد من الموضوعات اهمها التحضير لمشاريع المرحلة الخامسة التي ننوي بها الانتقال من المساعدات الانسانية الى التنمية في السودان خاصة بعد التغييرات التي تجري الآن في السودان.



وأضاف أن الاجتماع ناقش اهم توجيهات المرحلة المقبلة وسبل ايجاد التمويل لهذه المشروعات ،كما يناقش الاجتماع مشروع المنظمة العربية للتنمية الزراعية في السودان وخاصة في دارفور وايضا تطوير الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية في بعض المناطق .



واشار الى ان الاجتماع ناقش ايضا تجربة الصندوق القومي للإسكان في السودان وامكانية تعميم هذه التجربة لدعم استقرار العائدين من معسكرات النزوح والعائدين من مناطق اللجوء لإيجاد سكن اقتصادي يناسب الدخول المتواضعة لهؤلاء النازحين واللاجئين.



وحول المردود على المواطن السوداني من تلك الالية قال ان هذه الالية ناجحة ومن تجارب الجامعة العربية في التعاون المتعدد وتعد نموذج جيد لتحسين الاوضاع الانسانية في السودان وقيام عدد من المشاريع المفيدة للشعب السوداني خاصة في ولايات دارفور .