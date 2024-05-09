الغندور يطرح سؤالا ناريا للجمهور عقب صعود غزل المحلة للدوري الممتاز

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالا للجمهور بعد صعود فريق غزل المحلة للدوري الممتاز عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب خالد الغندور : وجة كلمة للكابتن احمد عيد عبد الملك بعد صعوده بفريق غزل المحلة للدوري الممتاز.

وحسم فريق غزل المحلة عودته سريعا إلى الدوري المصري الممتاز للمرة 48 في تاريخه، بعدما تغلب على فريق بروكسي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري القسم الثاني أ "دوري المحترفين".

ورفع غزل المحلة رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين ليحسم زعيم الفلاحين عودته مرة أخرى للدوري الممتاز بعدما هبط الموسم الماضي.