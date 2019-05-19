رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني ..صور

تفقد الدكتور الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم، عددا من لجان امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بعدد من الكليات.



وشدد رحيل على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب ومعالجة المعوقات التي قد تعرقل سير عمليات الامتحانات.



وتبادل الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس جامعة الفيوم الحوار مع عدد من الطلاب للاطمئنان على سير الامتحانات، وكذلك التأكد من خلوها من أي مشكلات قد تؤثر سلبًا على أدائها.



