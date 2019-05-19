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منوعات

اشترى لعبة lego.. شاب أمريكي يفوز بـ 4.8 مليون دولار في اليانصيب

الأحد 19/مايو/2019 - 11:04 م
صدى البلد
نهى حمدي
كان الحظ حليفًا لشاب في الـ 20 من عمره، حينما فاز بجائزة اليانصيب وقدرها 4.8 مليون دولار أمريكي، ورغم الثروة التي هطلت على رأس الشاب كل ما شغل تفكيره كان شراء ليجو .

واشترى الشاب "بيرث" تذكرة يانصيب Set for Life من إحدى وكالات الأنباء في وونغان، وبعد فترة وجيزة جاء اسمه ضمن الفائزين الذين سيحصلون شهريًا على 20 ألف دولار أمريكي على مدار 20 عامًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأعرب الفائز عن سعادته بهذا المكسب وخطط أن يخصص جزءا كبيرا منها للذهاب إلى legoland، وشراء "ليجو" بقيمة 20 ألف دولار.

لم يكن الحظ حليف الابن وحده فقد سبقته والدته الشهر الماضي وفازت أيضًا بـ 3.3 مليون دولار، من تذكرة اليانصيب الذي اشتراها لها زوجها.

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