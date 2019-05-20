صدمة للزملكاوية.. غياب ثان عن نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان

يغيب حمدي النقاز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة العودة في نهائي البطولة الكونفدرالية المقرر إقامتها يوم الأحد القادم 26-5-2019.





تلقى حمدي النقاز، بطاقة صفراء، في المباراة التي تقام مساء الأحد، بين الزمالك ونهضة بركان، مما يجعله أول الغائبين عن مباراة العودة.





وكان من قبله تلقى عمر السعيد مهاجم فريق الزمالك البطاقة الصفراء ليصبح أول الغائبين.





جدير بالذكر أن تشكيل الزمالك..





حراسة المرمي: عمر صلاح - خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة - خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وكهربا - خط الهجوم: عمر السعيد.





وضم تشكيل نهضة بركان..





حراسة المرمى: عبد العالي المحمدي - خط الدفاع: عمر النمساوي وسهيل يشو وإسماعيل مقدم ويوسوفو دايو- خط الوسط: بكر الهيلالي ومحمد فرحان وسمير ويدار وأمين الكاس - خط الهجوم: لابا كودجو و حمدي لعشير.