تجديد حبس طالب أزهري أنهى حياة سيدة بالمحلة بطعنات غادرة 15 يوما

أصدر المستشار حلمي عطا الله المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلي رئيس نيابة ثان المحلة المستشار أحمد الشربيني بتجديد حبس طالب أزهري المتهم "م.ن" لارتكاب واقعة إنهاء حياة سيدة عجوز فاعلة خير 15 يوما علي ذمة التحقيقات لحين انتهاء من سماع أقوال شهود عيان وأخذ أقوال أبناء الضحية .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحت في كشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة عجوز داخل مسكنها مقتوله بطعنات غادرة بمنطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى.

وأفادت التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب الجريمة نجل مالك المنزل محل إقامة السيدة الضحية وارتكابه الجريمة بقصد الاستيلاء علي أموالها وسرقه مقتنيات شقتها السكنية .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من المقدم محمد برلسي مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اكتشاف "فاطمة

ن" 54 سنة سيدة متوفاة في ظروف غامضة بمنطقة الجمهورية بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على تطورات الحادث .

كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى المحلة العام لعرضها علي الطب الشرعي.

وكثف ضباط الشرطة بقسم شرطة ثان المحلة من جهودها عقب اكتشاف وجود شبهه جنائية في الحادث .



وبنقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة تحت إشراف المقدم محمد عيد رئيس مباحث من تحديد هوية المتهم طالب أزهري وتم ضبطه واقتياده إلي ديوان القسم .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .