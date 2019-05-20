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فن

بـ فيلم في ذكرى .. رامي علام يمثل مصر وأفريقيا في مهرجان كان للأفلام القصيرة

الإثنين 20/مايو/2019 - 04:42 ص
صدى البلد
صدى البلد
يشارك المخرج الشاب رامي علام في المسابقة الرسمية لمهرجان AVIFF Cannes Art Film Festival وهو المهرجان المخصص للأفلام القصيرة التجريبية في مدينة كان بفرنسا والتي تتزامن فاعلياته مع مهرجان كان الدولي، وذلك من خلال فيلمه " في ذكري" In Memory of .

وفيلم" في ذكري" In Memory of للمخرج الشاب رامي علام هو الفيلم الوحيد المصري و العربي والأفريقي الذي تم اختيارة بالمسابقة الرسمية في هذا المهرجان ليمثل المنطقة.

وشارك رامي علام في صناعة أفلام تم إنتاجها ذاتيًا والتي شاركت في مهرجانات دولية مثل مهرجان الدوحة السينمائي ومهرجان ٤٨ ساعة بهوليوود.

ويجسد الفيلم الجديد " في ذكري" In Memory of لمحات من حياة شخصية تمر أمام عينيه في الثواني الأخيرة قبل وفاته، كما يعرض الفيلم في المسابقة الرسمية للمهرجان يوم ٢٤ مايو لينافس أفلام من كل أنحاء العالم.
بـ فيلم في ذكرى .. رامي علام يمثل مصر وأفريقيا في مهرجان كان للأفلام القصيرة

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