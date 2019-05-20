حريق يلتهم سيارة محملة بالتنر بجوار مستشفى البدرشين

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع بسيارة تنر بالقرب من مستشفي البدرشين، ولم يسفر الحادث عن أية إصابات.



تلقت غرفة النجدة بلاغا بنشوب حريق بجوار مستشفي البدرشين، انتقلت علي الفور قوات الدفاع المدني وتبين ان الحريق نشب بسيارة محملة بجراكن تنر وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده بمعاونة الأهالي.



أشارت التحريات برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة الى أن مالك السيارة يمتلك مخزنا لتعبئة التنر وأثناء تحميل السيارة بعدة جراكن نشب بها حريق وساعد التنر على ارتفاع ألسنة اللهب بسرعة كبيرة، فتمت السيطرة عليها دون خسائر في الأرواح.



انتقلت قوة امنية برئاسة المقدم احمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين لفحص البلاغ وتراخيص مخزن التنر وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.