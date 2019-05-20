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ديني

علي جمعة يوضح حكم استخدام بخاخة الحساسية للصائم

الإثنين 20/مايو/2019 - 03:16 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ، من سائل يقول ما حكم البخاخة لمرضى الربو الشعبي وحساسية الصدر، هل تفطر الصائم أم لا؟.

أجاب الدكتور علي جمعة ، أن البخاخات المستعملة في مثل هذه الحالات مُفطرة للصائم؛ لأن بها رذاذًا يدخل إلى الجوف من الفم أو الأنف، وللمريض أن يفطر، ثم يقضي الصوم بعد شفائه، وإن كان المرض مزمنًا فعليه فدية إطعام مسكين عن كل يوم.

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