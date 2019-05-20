بمجوهرات وفستان لافت تتألق درة في مهرجان كان السينمائي.. صور

تألقت أمس الفنانة التونسية درة زروق بإطلالة كلاسيكية لافتة، وذلك خلال مشاركتها فى فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الـ 72.



أطلت درة خلال الحفل بإطلالة من اختيار الاستايلست يمنى مصطفى، حيث ارتدت فستانا لافتا باللون الـ pink، واتسم الفستان بأنه ذا تصميم فريد وغير تقليدى، وقد حمل توقيع المصمم ALI YOUNES.



وتزينت الفنانة التونسية بعقد وأقراط ألماسية من Chopard، فيما وضع لها خبير التجميل Ismael Blanco مكياج رائع مرتكز على الألوان الوردية المتناسقة مع إطلالتها، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة.

