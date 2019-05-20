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أخبار العالم

الرئاسة اللبنانية: الحريري سيرأس وفد لبنان في مؤتمر القمة الإسلامية

الإثنين 20/مايو/2019 - 01:10 م
رئيس الحكومة سعد
رئيس الحكومة سعد الحريري
أ ش أ
أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن رئيس الحكومة سعد الحريري، سيرأس وفد لبنان إلى الدورة الـ 14 من مؤتمر القمة الإسلامية التي ستعقد في مكة المكرمة يومي 31 مايو الجاري وأول يونيو المقبل.

وذكرت الرئاسة اللبنانية -في بيان اليوم الاثنين- أن الرئيس ميشال عون، كان قد تلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لحضور أعمال القمة الإسلامية؛ للبحث في أوضاع الأمة الإسلامية.

وأشارت إلى أن عون تشاور في شأن دعوة الملك سلمان مع رئيس الوزراء سعد الحريري، حيث تقرر أن يترأس الحريري الوفد اللبناني إلى القمة في مكة المكرمة.

وجاء في رسالة العاهل السعودي إلى الرئيس اللبناني: "إنني على ثقة تامة بأن مشاركة فخامتكم سيكون لها بالغ الأثر في إنجاح هذه القمة، وما تسفر عنه من نتائج، متطلعا إلى الترحيب بفخامتكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، وداعيا المولى العلي القدير أن تحقق هذه القمة آمال أمتنا الإسلامية وشعوبها، وتسهم في رفعتها وعلو شأنها".

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