إصابة رئيس قطاع الحماية المدنية وأميني شرطة أثناء إخماد حريق فى ورشة بـإدكو

أصيب رئيس قطاع الحماية المدنية بكفر الدوار بحالة اختناق، كما أصيب 2 من أمناء شرطة بكدمات باليد أثناء إخماد حريق في ورش نجارة ومعرض موبيليا بمدينة ادكو، ما أدى إلى حريق الورشة بالكامل ومعرض الموبيليا.



تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة إدكو يفيد بنشوب حريق هائل بورشة نجارة كبيرة ومعرض موبيليات بمدينة ادكو وانتقل علي الفور رجال المباحث والحماية المدنية، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق هائل بسبب ماس كهربائي في ورشة نجارة ومعرض موبيليات ملك "سعد ح ع ز " و " حسن ح ع ز " أشقاء ، على مساحة 160 متر، مما أدى إلى حريق الورشة بالكامل في الدور الأرضي ومعرض الموبيليات بالكامل في الدور الثاني، وتم السيطرة على الحريق واخماده باستخدام 3 سيارات إطفاء.



أسفر الحريق عن إصابة كل من " النقيب بهاء الكردى رئيس قطاع الحماية المدنية بكفر الدوار باختناق وأمين شرطة الشحات احمد رزق باختناق وأمين شرطة صفوت حسن كدمة باليد اليسرى وتم نقلهم لمستشفى إدكو وتم علاجهم وغادروا المستشفى.



وبسؤال مالك الورشة المذكورة قرر بمضمون ما تقدم، وجارى تحرير المحضر اللازم وللعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.