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رقم 15.. تعرف على ضحية رامز في الشلال الليلة

الإثنين 20/مايو/2019 - 06:40 م
الفنانة شيرين رضا
الفنانة شيرين رضا
حسام الحارتي
سقطت الفنانة شيرين رضا ضحية لمقلب برنامج «رامز فى الشلال» المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، والذي يقدمه الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان هذا العام، لتكون هي الضحية الخامسة العاشرة .

ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا، حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.

وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج ، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهون مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين انهالوا عليه بالضرب.

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