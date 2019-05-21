قمر هادي الحلقة 15... وفاة مروان أبوالمكارم وخطف فيروز

دارت أحداث الحلقة 15 من مسلسل قمر هادي، والذي يقوم ببطولته كل من هاني سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزي في إطار من التشويق والإثارة.



حيث كشفت الأحداث ان كاميليا ( نورهان)، كانت على علاقة غرامية بابن عم زوجها مروان ابو المكارم ( حمزه العلي)، وقد انتحرت بعد أن هددها هادي ( هاني سلامة) بفضحها أمام زوجها في حال عدم اعترافها بتفاصيل المؤامرة التي تدار ضده.



وقد كشف هادي لمروان انه كان ينوي عدم اخبار زوجها بالأمر، بل كان يهددها من أجل الاعتراف فقط، الا ان الاخير لم يصدقه خاصة وانا كان في حالة نفسية سيئة بعد ان قام بالتخلص من نجله الناتج عن علاقة غير شرعية مع احد الفتيات، وقد ذهب إلى الصلاة في احد الجوامع، ليتوفي هناك.





وانتهت الأحداث باختطاف فيروز ابنه هادي في ظروف غامضة.