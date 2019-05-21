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رياضة

شيتوس حكما بالدوري الممتاز بعد تخطيه اختبارات الترقي

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:30 ص
صدى البلد
رباب الهوارى
نجح احمد حسن محمد الشهير ب (شيتوس ) اابن قرية الحميدات بمحافظة قنا في تخطي اختبارات الترقي للتحكيم في الدوري الممتاز والتي اجريت الجمعه 4/5 بجامعه مصر للعملوم والتكنولوجيا ب اكتوبر

وقد حصل شيتوس علي المركز الثالث علي مستوى الجمهورية ، مؤكدا ان طموحه الحصول علي الشاره الدوليه والتحكيم الدولي

وقد سبق اختيار شيتوس من قبل كاحسن حكم واعد في الصعيد

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