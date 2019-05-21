شيتوس حكما بالدوري الممتاز بعد تخطيه اختبارات الترقي

نجح احمد حسن محمد الشهير ب (شيتوس ) اابن قرية الحميدات بمحافظة قنا في تخطي اختبارات الترقي للتحكيم في الدوري الممتاز والتي اجريت الجمعه 4/5 بجامعه مصر للعملوم والتكنولوجيا ب اكتوبر



وقد حصل شيتوس علي المركز الثالث علي مستوى الجمهورية ، مؤكدا ان طموحه الحصول علي الشاره الدوليه والتحكيم الدولي



وقد سبق اختيار شيتوس من قبل كاحسن حكم واعد في الصعيد