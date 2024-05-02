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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تقدر تكلفتها بقيمة 500 مليون جنيه

دراسة دفع عجلة العمل بمشروعات ببني سويف الجديدة في اجتماع مع «المقاولون العرب»

صدى البلد

عقد المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، والمهندس حسن مصطفى، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، اجتماعاً لمتابعة مشروعات المرافق المسندة للشركة بالمدينة، والتي تقدر تكلفتها بقيمة 500 مليون جنيه.

عُقد الاجتماع بحضور المهندس تامر جبر، نائب رئيس الجهاز، ومسئولي الجهاز، ورؤساء القطاعات ومديري التنفيذ بالشركة، وذلك في ضوء الاهتمام بمشروعات البنية التحتية بالمدن الجديدة، والاهتمام بمحطات مياه الشرب ورفع الصرف الصحي، ومحطات المعالجة.

وخلال الاجتماع، تمت دراسة دفع عجلة العمل بالمشروعات المسندة للشركة وهي:- تأهيل شبكات المرافق للمدينة، وتأهيل و تطوير المرحلتين الأولى والثانية من محطة المعالجة الثنائية لمياه الصرف، وكذلك الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة لمحطة المعالجة الثنائية لمياه الصرف الصحي، وإنهاء الملاحظات الفنية لمحطة المعالجة الثلاثية، وكذلك مرافق الأراضى السكنية بالمدينة لمنطقة الإسكان الاجتماعى 3 .

وتم الاتفاق على قيام الشركة بتكثيف الجهد والعمل على إنهاء المشروعات المسندة إليها في أسرع وقت ممكن، حيث إن هذه المشروعات تمثل أهمية كبري لمدينة بني سويف الجديدة للتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي والصناعي والاستفادة من المياه المعالجة في ري الغابات الشجرية، والمحدد لها مساحة 5900 فدان، وكذلك الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق وأراضي الإسكان الاجتماعي، لدفع عجلة التنمية بالمدينة.

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