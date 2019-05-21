القبض على عاطل لاتجاره في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى بعابدين

ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على شخص لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .





وكان ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالقاهرة قد تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص ( حاصل على معهد فنى تجارى - مواليد 1976- مقيم بالوايلى القاهرة ) لقيامه بممارسة نشاط غير مشرو ع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون وعثر بحوزته على مبالغ مالية قدرها ( 10 آلاف ريال سعودى، 5200 جنيه مصرى).



