ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

القبض على عاطل لاتجاره في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى بعابدين

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:02 م
القبض على متهم
القبض على متهم
كتب محمد صبرى
ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على شخص لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .

وكان ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالقاهرة قد تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص ( حاصل على معهد فنى تجارى - مواليد 1976- مقيم بالوايلى القاهرة ) لقيامه بممارسة نشاط غير مشرو ع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون وعثر بحوزته على مبالغ مالية قدرها ( 10 آلاف ريال سعودى، 5200 جنيه مصرى).

وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ترشيحاتنا

الذهب يواصل انخفاضه.. تعرف على أسعاره والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو

5 أطعمة خارقة مفيدة للبشر وكوكب الأرض

محمد بن راشد: منح الإقامة الدائمة لكل من يساهم في قصة نجاح الإمارات

شبح الهبوط.. 8 فرق مهددة بالغياب عن دوري الأضواء

رفضتها كبرى الدول العربية.. موقع إسرائيلي يكشف كارثة تهوي بـ صفقة القرن

امتحانات أولى ثانوي.. شاهد صور امتحان الفرنساوي الذي أداه الطلاب اليوم

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإنقاذ المواطنين.. الحماية المدنية بالقاهرة تتسلم أحدث سيارتي إطفاء

من محاسب لـ فتى الشاشة الأول.. عاش هنا يوثق رحلة عماد حمدى وكواليس زواجه من شادية وأسرار طلاقه من نادية الجندى وعلاقتها بإفلاسه ومرضه بالعمى

ننشر تفاصيل حادث أحمد ياسر ريان .. صور