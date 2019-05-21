إنبي يبحث عن النجاة من الهبوط أمام مصر المقاصة اليوم

يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي إنبي منافسه مصر المقاصة، اليوم، الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الممتاز.



ويسعى فريق إنبي إلى تحقيق الفوز والثلاث نقاط للابتعاد عن الهبوط لدوري القسم الثاني، بينما يحاول فريق مصر المقاصة الدخول في المنافسة على مركز بالمربع الذهبي.



جدير بالذكر أن إنبي يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بينما جاء مصر المقاصة في المركز السادس برصيد 45 نقطة.