ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

إنبي يبحث عن النجاة من الهبوط أمام مصر المقاصة اليوم

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 11:56 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي إنبي منافسه مصر المقاصة، اليوم، الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق إنبي إلى تحقيق الفوز والثلاث نقاط للابتعاد عن الهبوط لدوري القسم الثاني، بينما يحاول فريق مصر المقاصة الدخول في المنافسة على مركز بالمربع الذهبي.

جدير بالذكر أن إنبي يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بينما جاء مصر المقاصة في المركز السادس برصيد 45 نقطة.

ترشيحاتنا

علقة موت..مدرس يفقد طالب الوعي داخل فصل دراسي

سبقت أمريكا وروسيا.. مستشار وكالة الفضاء الروسية يوضح تفاصيل تفوق مصر على العالم في مجال الأقمار الصناعية.. فيديو

تعرف على كلمتين أوصى رسول الله بترديدهما للتستر من عيون الجن وشره

أمير كرارة ينتهي من تصوير كلبش 3

مباريات اليوم الثلاثاء 21 مايو .. 5 مواجهات تشعل الدوري المصري

بانخفاض قرشين.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم 21 - 5 - 2019

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإنقاذ المواطنين.. الحماية المدنية بالقاهرة تتسلم أحدث سيارتي إطفاء

من محاسب لـ فتى الشاشة الأول.. عاش هنا يوثق رحلة عماد حمدى وكواليس زواجه من شادية وأسرار طلاقه من نادية الجندى وعلاقتها بإفلاسه ومرضه بالعمى

ننشر تفاصيل حادث أحمد ياسر ريان .. صور