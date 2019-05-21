لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي اليوم

يعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم قائمة الفريق التي تتوجه إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي فيما يخوض باقي اللاعبين الذين لن يقع عليهم الاختيار للتواجد ضمن القائمة تدريباتهم عصر غد الأربعاء على ملعب التتش.



ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي مساء الأربعاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ18 في بطولة الدوري العام، ويبحث الأهلي عن مواصلة انتصاراته في البطولة وحصد الثلاث نقاط وتخطي محطة جديدة في مشوار الفريق نحو الوصول إلى اللقب.