أحمد فهمي ضيف شرف في فيلم السلم والثعبان 2 لعب عيال

يشارك الفنان أحمد فهمي في فيلم "السلم والثعبان 2: لعب عيال" ليظهر كضيف شرف ضمن أحداث الجزء الجديد من العمل المنتظر،

ويأتي ظهور فهمي في إضافة ، في إطار درامي رومانسي مليء بالمفاجآت،



وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي رومانسي حول العلاقات العاطفية المعقدة، وكيف يمكن للحب أن يتحول إلى صراع بين المشاعر والعقل، في قصة تعكس واقع العلاقات الحديثة.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في جميع دور السينما بدءًا من الخميس المقبل، وسط توقعات بأن يحقق نجاحًا كبيرًا بعد حالة الجدل والاهتمام التي رافقته منذ الإعلان عنه.