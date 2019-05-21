هاجموا المنتخب.. مظاهرة إلكترونية دعما لـ نجم الزمالك.. اعرف السبب

تصدر هاشتاج #عبدالله_جمعة قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدميه.



ويأتي ذلك عقب إعلان اتحاد كرة القدم قائمة منتخب مصر التي ستخوض بطولة أمم أفريقيا، والتي شهدت عدم تواجد نجم نادي الزمالك عبد الله جمعة المتألق في الفترة الأخيرة في قائمة المنتخب.



ودشن عدد من جماهير نادي الزمالك هذا الهاشتاج احتجاجا على عدم تواجد عبد الله جمعة في صفوف المنتخب وعبروا عن غضبهم فى تدوينات مثل



- فين عبد الله جمعة اللي عامل موسم أكثر من رائع.



- يبقى عندك عبد الله جمعة ومحمد هاني وتاخد عمر جابر وأحمد فتوح.



- قايمة منتخب أقسم بالله فيها كمية ظلم ومجاملات وتحامل على لعيبة بعينها مش عارف إيه القرف ده!! فين عبد الله جمعة.



وضمت القائمة 4 لاعبين من الأهلي ومثلهم من الزمالك و5 لاعبين من بيراميدز، حيث جاءت على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش – أحمد الشناوي – محمد الشناوي – محمد أبو جبل.



الدفاع: أحمد أبو الفتوح – محمود علاء – أحمد أيمن منصور – باهر المحمدي – أحمد المحمدي – محمود حمدي الونش – أيمن أشرف – عمر جابر – أحمد حجازي – علي غزال.



الوسط: نبيل عماد "دونجا" – وليد سليمان – عبد الله السعيد – محمد النني – طارق حامد – عمرو وردة.



الهجوم: محمد صلاح – أحمد علي كامل – مروان محسن – أحمد حسن كوكا – محمود حسن تريزيجيه.