محكمة تركية تقضي بالسجن مدى الحياة على متهمة في تفجير إسطنبول

أعلنت المحكمة التركية الجنائية، اليوم الجمعة، القرار بشأن حادث تفجير على شارع الاستقلال في إسطنبول.

وقررت المحكمة التركية بمعاقبة أحلام البشير المتورطة في قيامها بتفجير ميدان الاستقلال ، وهي مواطنة سورية، ترك الحقيبة بقنبلة مصنوعة يدوياً، إلى 794 عامًا من السجن مدى الحياة.

وتم تفجير شارع باي أوغلو في ميدان الاستقلال في 13 نوفمبر 2022 قُتل 6 أشخاص ، أصيب 99 شخصًا في تفجير آلية القنابل في تفجير المدعى عليهم في أهل البشرين 36 في قضية القرار.

حكمت المحكمة على المدعى عليها أحلام البشير بما مجموعه بالسجن مدى الحياة المشدد بسبب "تعطيل وحدة ونزاهة الدولة" و"القتل المتعمد" ضد 6 أشخاص.

وحُكم على المدعى عليها بإجمالي ما يصل إلى 794 عامًا من السجن و 22 ألف رطل من الغرامات القضائية لجرائم "مواد خطيرة دون إذن".

كما تم تحديد "عضوية منظمة إرهابية مسلحة" في إصدار حكم.

جاءت جلسة استماع المحكمة الجنائية العليا في اسطنبول إلى قاعة المحكمة بين أحلام البشير، وجاء بعض المدعى عليهم إلى قاعة المحكمة وحضروا نظام معلومات الصوت والفيديو (Segbis).

وكان محامو المدعى عليهم حاضرين أيضا في الجلسة.