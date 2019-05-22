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فيديوجراف| 4 أخطاء تهدد عرش Game of Thrones.. ومطالبات بإعادة الموسم‎

الأربعاء 22/مايو/2019 - 07:59 م
صدى البلد
شيرين أشرف
حققت الحلقة الأخيرة من المسلسل الملحمي الأشهر عالميا" Game of Thrones" رقما قياسيا في عدد المشاهدات، والذي تخطى 19 مليون مشاهدة في الولايات المتحدة، إلا أنه وحسب المثل الشهير" الحلو مبيكملش"، فوقع القائمون على المسلسل في خطأ آخر تمكن المشاهدون سريعا من رصده.

وعلى الرغم من الميزانية الكبيرة وإمكانيات التصوير الضخمة المتاحة وطاقم التمثيل المحترف، إلا أن المسلسل الشهير لم يخلُ من الأخطاء الساذجة، وآخرها في الحلقة التي عرضت أمس، إذ ظهرت زجاجة مياه معدنية أثناء تصوير أحد المشاهد بجانب رنين هاتف “جون سنو” داخل الحلقة.

وارتفعت أصوات مطالبة بإعادة أحداث الحلقة الأخيرة، والتي كانت صادمة للكثيرين، بل بإعادة تصوير الموسم الثامن بأكمله.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل.. شاهد الفيديوجراف التالي:

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