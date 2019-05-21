بيت الشارقة الخيري وسفارة الإمارات يوزعان سلال غذائية على فقراء الجيزة

وزع بيت الشارقة الخيري بالتعاون مع سفارة دول الامارات العربية المتحدة بالقاهرة، عددا من السلال الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظة الجيزة.



حضر التوزيع قيادات رفيعة من بينهم المستشار صالح السعدي بسفارة الامارات بالقاهرة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الجيزة.



وقال المستشار صالح السعدي، على هامش حفل التوزيع، إن مساهمة بيت الشارقة الخيري بتوزيع السلال الغذائية رسالة محبة من شعب الامارات الى الشعب المصرى الحبيب وتاكيد على حرص المجتمع المدنى الاماراتى على التفاعل الايجابى والقيام بدور مؤثر في مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظات المصرية.



وأشار إلى أن قيام بيت الشارقة الخيري بتوزيع سلال الغذاء على غير القادرين بالجيزة يأتي في اطار استراتيجية ممتدة يتبناها ويهدف الى تقديم خدمات خيرية مميزة وممتدة التأثير في واقع معيشة فئات غير القادرين في العديد من القرى المصرية، حيث تم تقديم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، من رؤوس ماشية وأكشاك بقالة وغيرها، للأسر غير القادرة، لمساعدتها على تأمين مصدر دخل ثابت بما يتوافق مع البيئة الاجتماعية التي يعيشون فيها، كما تم إعادة إعمار عشرات المنازل المتهالكة، سواء بإعادة بناء المنزل بالكامل أو سقفه، وتوصيل الكهرباء والماء النقية له فضلا عن دعم احتياجات القرى الأكثر فقرًا من الخدمات العامة بقدر الإمكان.