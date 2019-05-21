أمم إفريقيا.. تعليق ناري من مدرب منتخب مصر السابق على قائمة المنتخب

أعرب محمود فايز، مدرب منتخب مصر السابق، عن رضاه بـ قائمة المنتخب لبطولة أمم إفريقيا 2019 التي تقام بمصر في شهر يونيو المقبل.





وكتب "فايز"، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "كابتن هاني رمزي مدرب محترم وبيحب شغله ونفسه اكتر من اي حاجه وبيراعي ربنا وضميره (رغم اهلاويته طبعًا) زي ما كان كابتن اسامه نبيه محترم وبيحب شغله ونفسه اكتر من اي حاجه وكان بيراعي ربنا وضميره (رغم زملكاويته). تختلف الالوان من احمر لابيض ولكن يظل حب الوطن وواجبه مختلف".





وأضاف: "ونضيف عليهم كابتن ناجي... واي مدرب يخدم بلده... ممكن نختلف علي بعض الاختيارات او المراكز... بس بلاش ندخل في النوايا بالله عليكوا... كلهم ناس محترمين وبيقدموا افضل ما عندهم علشان منتخب بلدهم... كل الدعم لمنتخب مصر 🇪🇬💪🏼 اسم مصر فوق اي حد".





وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري،قد أعلن قائمة ضمت 25 لاعبًا، للانضمام لمعسكر الفراعنة، والمقرر إقامته في "برج العرب"، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.





ويدخل المنتخب الوطني، معسكرًا مغلقًا يوم 6 يونيو المقبل استعدادا للبطولة القارية، قبل أن يلتقي وديًا مع تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 في الشهر ذاته.





وجاءت القائمة كالتالي:





حراسة المرمى: أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك) - محمد أبو جبل (سموحة).





خط الدفاع: أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) - أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) - عمر جابر (بيراميدز) - علي غزال (فيرينسي البرتغالي) - أيمن أشرف (الأهلي) - محمود حمدي "الونش" (الزمالك) - باهر المحمدي (الإسماعيلي) - أحمد أيمن منصور (بيراميدز) - محمود علاء (الزمالك) - أحمد أبو الفتوح (سموحة).





خط الوسط: وليد سليمان (الأهلي) - عبد الله السعيد (بيراميدز) - محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - طارق حامد (الزمالك) - محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي) - عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) - نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز).





خط الهجوم: أحمد علي كامل (المقاولون العرب) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مروان محسن (الأهلي) - أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليوناني).



