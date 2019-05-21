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مرأة

بشعر قصير وجينز ممزق.. لقاء الخميسي تتألق فى أحدث ظهور لها.. صور

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 09:02 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
هاجر هانئ
حرصت الفنانة لقاء الخميسى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، بصور جديدة لها.

وظهرت "لقاء" فى الصور بإطلالة عصرية كاجوال، حيث ارتدت سالوبيت جينز ممزق مع قميص أبيض، ونسقت معهما حذاء رياضيا أبيض مسطحا، وحقيبة صفراء، والتي نالت إعجاب متابعيها على انستجرام.

وأكملت إطلالتها بإكسسوارات كاجوال، كما ظهرت بشعرها القصير البنى ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة المتناسقة مع إطلالتها.

بشعر قصير وجينز ممزق.. لقاء الخميسي تتألق فى أحدث ظهور لها.. صور
بشعر قصير وجينز ممزق.. لقاء الخميسي تتألق فى أحدث ظهور لها.. صور
بشعر قصير وجينز ممزق.. لقاء الخميسي تتألق فى أحدث ظهور لها.. صور

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