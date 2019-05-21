بشعر قصير وجينز ممزق.. لقاء الخميسي تتألق فى أحدث ظهور لها.. صور

حرصت الفنانة لقاء الخميسى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، بصور جديدة لها.



وظهرت "لقاء" فى الصور بإطلالة عصرية كاجوال، حيث ارتدت سالوبيت جينز ممزق مع قميص أبيض، ونسقت معهما حذاء رياضيا أبيض مسطحا، وحقيبة صفراء، والتي نالت إعجاب متابعيها على انستجرام.



وأكملت إطلالتها بإكسسوارات كاجوال، كما ظهرت بشعرها القصير البنى ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة المتناسقة مع إطلالتها.



