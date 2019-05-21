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أخبار العالم

قتل زوجها في الطائرة الإثيوبية.. فرنسية تطالب بـ276 مليون دولار تعويضا

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 07:14 م
تحطم طائرة بيونج
تحطم طائرة بيونج في اثيوبيا
رويترز
أقامت سيدة فرنسية قتل زوجها في حادث تحطم طائرة الركاب بوينج 737 ماكس في إثيوبيا دعوى في الولايات المتحدة على الشركة المصنعة للطائرة طالبة تعويضا 276 مليون دولار على الأقل.

وقُتل جوناثان سيكس مع 156 شخصصا آخرين في مارس الماضي عندما تحطمت طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية الرحلة رقم 302 بالقرب من أديس ابابا.

واتهمت أرملة سيكس ومحاموها الشركة بأنها عرضت حياة ركاب الطائرة وطائرات أخرى من نفس الطراز الذي يعاني من المشاكل للخطر وهي تعلم ذلك.

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