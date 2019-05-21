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محمد الشرنوبي يحبس أنفاسه بسبب غوريلا رامز في الشلال ..فيديو

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 07:38 م
الفنان محمد الشرنوبي
الفنان محمد الشرنوبي
حسام الحارتي
تلقى الفنان محمد الشرنوبي، صدمة كبيرة خلال لقائه ببرنامج "رامز في الشلال"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، تقديم الفنان "رامز جلال"، بسبب رؤيته "غوريلا" تهاجمه وبدأ في محاولة الهروب، ولكنه لم يتمكن، وكاد أن يفقد الحركة .

ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا، حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.

وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج ، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهوا مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين ينهالون عليه بالضرب.

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