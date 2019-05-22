المصري يحسم موقف رحيل إسلام عيسى الموسم المقبل .. فيديو

كشف حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، عن موقف اللاعب إسلام عيسى من الرحيل عن صفوف الفريق البورسعيدي خلال الموسم المقبل.



قال عمار في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن إسلام عيسى لم يتلق أي عروض الفترة الحالية.



وتابع أن المجلس سيعقد جلسة مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق، لبحث تقريره الفني بشأن احتياجاته من اللاعبين وكذلك الراحلين عن الفريق.