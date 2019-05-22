12 طريقة فعالة يمكن بها التخلص من الصداع النصفي المزمن

كشفت العديد من الدراسات أن الصداع النصفي أكثر عرض له السيدات من الرجال، والسبب الأساسي في ذلك أنها تتحامل على أعصابها بشكل أكبر من الرجل، بالإضافة إلى أن جيناتها تجعلها أكثر عرضة، وتأثرا التوتر التي تتعرض له خلال يومها، وفقا لما جاء في موقع "parents".





وكشفت العديد من الأبحاث أن السيدات يمكن أن يصبن بالصداع النصفي من مرتين إلى ثلاثة أسبوعيا، وذلك بسبب العديد من الأسباب،إلا أن هناك العديد من الطرق التي يمكن أن نقوم بها لكي نتجنب الإصابة بالصداع النصفي، وأهما:





1- الحرص على أخذ فيتامين ب ٦ و ١٢ لتقوية الاعصاب.





2- اخد قرص اوميجا يوميا، وذلك لكي يحافظ على الأعصاب و فيتامين سي، وذلك لانهمضاد قوي للاكسدة.





3- العلاج باليوجا، وهناك العديد من الوضعيات التي يمكن ان تحسن من تدفق الدم في المخ، والعين، وتقلل التوتر.





4- شرب الكثير من المياه ، قلة شرب المياه تتسبب في الإصابة بالصداع، على ان لا يقل عن ١ لتر يوميا .





5- العلاج بالروائح الطبيعية التي تقلل التوتر، وتحسن المزاج، مثل: زيت اللافندر و زيت الليمون و زيت النعناع، ليس عليكي سوى وضع بضع قطرات على مياه ساخنة، و قومي باستنشاق البخار.





6- ممارسة تمارين التنفس، عن طريق ملء الرئتين بالهواء زفيرا وشهيقا.





7- تناول طعام صحي، والتقليل من تناول الوجبات السريعة قدر الإمكان، والبعد عن تناول المأكولات المقلية.





8- البعد عن الأضواء الساطعة، والملونة بشكل كبير.





9- تجنب ممارسة الأعمال الشاقة، حي يجب ان تقسم المهام اليومية، والأولويات على مدار اليوم.





10- ارتدي النظارات الشمسية خلال الصيف، والخروج خلال ساعات النهار.





11- النوم في الليل لعدد ساعات لا تقل عن 7 أو 8 ساعات، وتجنب النوم في وقت متاخر، أو النوم خلال فترة الظهيرة.



