مصر مش الدوحة.. عمرو أديب يعلق على مسلسل حكايتي

علق الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على مسلسل حكايتي بطولة ياسمين صبري، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدي، إسلام جمال، هنادي مهنى، أحمد جمال سعيد، تامرشلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسي، دنيا المصري، ومصطفى درويش ومحمود فارس، حنان العربي، هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجي.



وغرد "أديب" قائلا: "مسلسل حكايتي بيديني الإحساس إن مصر كلها قد الدوحة، ممكن تقابل نفس الشخص صدفة ٣ مرات في اليوم، ميلودراما أقوى من الراحل حسن الإمام، بس عالعموم في ناس كتيرة راضية وسعيدة بكل الصدف دي ويا محاسن الصدف".



