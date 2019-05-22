الإسهال مع الصيام.. 8 نصائح للتخلص منه

يعاني أغلب الصائمين من الاصابة بحالة من الإسهال، في شهر رمضان الكريم ،ويعد الاسهال من أكثر اضطرابات القناة الهضمية شيوعًا، حيث تعتمد الحركة العادية للأمعاء على الجهاز العصبي الذاتي وعلى نوعية الغذاء.



لذلك قدم الدكتور أحمد صبري خبير التغذية في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، بعض النصائح لتجنب الإسهال في رمضان:



1- تناول الماء بكثرة.

2- الابتعاد عن تناول القهوة و الشاي و الكافيين بعد الافطار مباشرة.

3-تناول الفواكه والخضروات الكثيرة.

4- الإفطار على التمر .

5-الابتعاد عن تناول التوابل.

6-الابتعاد التام عن الأطعمة الدسمة .

7-ممارسة التمارين الرياضية بعد تناول وجبة الإفطار.

8-الابتعاد عن النوم بعد الأكل.