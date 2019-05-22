ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

الإسهال مع الصيام.. 8 نصائح للتخلص منه

الأربعاء 22/مايو/2019 - 06:00 م
صدى البلد
رنا عصمت
يعاني أغلب الصائمين من الاصابة بحالة من الإسهال، في شهر رمضان الكريم ،ويعد الاسهال من أكثر اضطرابات القناة الهضمية شيوعًا، حيث تعتمد الحركة العادية للأمعاء على الجهاز العصبي الذاتي وعلى نوعية الغذاء.

لذلك قدم الدكتور أحمد صبري خبير التغذية في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، بعض النصائح لتجنب الإسهال في رمضان:

1- تناول الماء بكثرة.
2- الابتعاد عن تناول القهوة و الشاي و الكافيين بعد الافطار مباشرة.
3-تناول الفواكه والخضروات الكثيرة.
4- الإفطار على التمر .
5-الابتعاد عن تناول التوابل.
6-الابتعاد التام عن الأطعمة الدسمة .
7-ممارسة التمارين الرياضية بعد تناول وجبة الإفطار.
8-الابتعاد عن النوم بعد الأكل.

ترشيحاتنا

بسبب ارتفاع الحرارة.. تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية إلى السبت بدلا من غدا

بعد إذاعتها لـ 76 عاما .. سر حذف كوبليهات من أغنية رمضان جانا لسبب غريب

هجوم ناري من اتحاد الكرة على أندية الدوري الممتاز

أول تعليق من الأهلى على قرار جدول المباريات المتبقية بالدوري

أحمد مرتضى يوجه رسالة مؤثرة لوالده قبل نهائي الكونفدرالية

ليلى بنت بميت راجل .. الموت خطف فرحتها قبل خطوبتها بأيام .. الفتاة ذات الـ21 عاما عملت بمحل ملابس لمساعدة والدها بعد عجزه عن إدارته

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رومانسية مفرطة بين ويل سميث وزوجته في العرض الخاص لـ علاء الدين.. صور

أول ظهور لـ كيم كارداشيان بعد استقبال طفلها الرابع.. صور

فريق Once Upon a Time in Hollywood في جلسة تصوير بمهرجان كان