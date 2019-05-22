أسقط الأهلي والزمالك وأطاح به طلائع الجيش.. ماذا قدم حلمي طولان مع الاتحاد خلال 29 مباراة؟

تقدم حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، باستقالته من تدريب زعيم الثغر، عقب الهزيمة التي تعرض لها الفريق مساء أمس الثلاثاء، أمام نظيره فريق طلائع الجيش برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما علي ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مباريات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الممتاز.





وتولي حلمي طولان مهمه الاتحاد السكندري فى 24 سبتمبر 2018 من العام الماضي.





ويقدم صدي البلد لكم ما قدمه طولان مع الاتحاد فى الدوري المصري بالبطولة العربية:

وبدأ طولان مشواره مع الاتحاد السكندري بالتعادل أمام وادي دجلة بهدفين لكل فريق ضمن الجولة الخامسة للدوري، ثم حقق فوزا مهما على الجونة بهدفين مقابل هدف ضمن الأسبوع التاسع للدورين ليحقق المدير الفني مفاجأة كبيرة في الأسبوع العاشر بالفوز على الأهلي بنتيجة 4 / 3، بعد أداء رائع لزعيم الثغر.





ومنذ الفوز على الاهلي في الدورين حلت اللعنة على الفريق السكندري، حيث تعادل بعدا مع بتروجت 1 / 1 ضمن الأسبوع الـ11 للدوري، ثم تلقى هزيمة ثقيلة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة ضمن الأسبوع الثاني عشر للدوري، قبل أن يخسر أمام مصر المقاصة بهدف نظيف في الجولة الـ13، ليختتم بالهزيمة من النجوم بهدفين نظيفين في الأسبوع الرابع عشر للدوري.





وعلى المستوى العربي تلقى هزيمة على ملعبه أمام الزمالك بهدف نظيف أحرزه كابونجو كاسونجو، ضمن دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال، بينما فاز على بورتو السويس 3 / 1 في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.





ونجح فى الإطاحة بـ الزمالك من البطولة العربية بركلات الجزاء.





الدور الثاني:

-فاز علي إنبي بهدف

-تعادل مع طلاع الجيش 1/1.

-فاز علي سموحة فى كأس مصر 4/2 بركلات الجزاء.

- تعادل مع سموحة 1/1 فى الدوري .

- خسارة من المقاولون 2/1 .

- خسارة من الزمالك 3/1 .

- خسارة من الاسماعيلي 2/0 .

- تعادل مع المصري 2/2 .

- فاز علي وادي دجلة 3/1 .

- تعادل مع الداخلية 1/1 .

- فاز علي الإنتاج الحربي 4/2 .

- فاز علي الجونة 2/1 .

- تعادل مع حرس الحدود 1/1 .

- خسارة من الاهلي 2/0.

- خسارة من بتروجيت 1/0.

- خسارة من بيراميدز 3/2.

- تعادل مع مصر المقاصة 0/0.

- فاز علي النجوم 2/1.

- فاز علي الاسماعيلي فى كأس مصر 3/1 .

- خسارة من إنبي 1/0 .