للمرة 6 على التوالي.. هندسة البريطانية ضمن أفضل 5 كليات بالعالم

حصلت كلية الهندسة ، قسم هندسة البترول وتكنولوجيا الغاز ، بالجامعة البريطانية في مصر ، على تصنيف أفضل خمس كليات على مستوى العالم في هذا القطاع طبقا لتصنيف الـ SPE- Chapter الدولي .



وهنأ رئيس مجلس أمناء الجامعة ، رئيس الجامعة وعميد كلية الهندسة ، وعميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة ، والطلبة الفائزين، علي حصولهم على هذا التصنيف المتقدم ، على مستوى العالم ، والذي جاء نتاجًا لجهدٍ كبير ، وبحثٍ علمي متقدم ، مؤكدًا على مواصلة تقديم جميع أنواع الدعم ، لمواصلة مسيرة التقدم والتفوق والريادة العلمية ، الذي تحرص عليها الجامعة ، من أجل رفع مكانة مصر العلمية على مستوى العالم.



وأكد الدكتور أحمد حمد ، رئيس الجامعة ، أن فرع جمعية مهندسي البترول بالجامعة البريطانية في مصر ، هو الفرع الوحيد على مستوى العالم الذي حصل علي هذه الجائزة ، للمرة السادسة على التوالي ، وذلك نتيجة التزام الجامعة بتطبيق معايير الجودة البريطانية والمصرية ، في العملية التعليمية ، ومناهج البحث العلمي ، وتطوير المراكز البحثية التابعة للجامعة ، طبقًا لتوجيهات مجلس الأمناء .



وقال الدكتور عطية عطية ، عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة ، أنه للمرة السادسة على التوالى ، يحصل فرع جمعية مهندسى البترول بالجامعة البريطانية في مصر على جائزة التميز للطلاب لعام 2018 – 2019 من الجمعية الدولية لمهندسي البترول ، ليصبح أحد العشرين فرعًا ، المنتشرين حول العالم والحاصلين على هذه الجائزة .



وأضاف عطية ، تُمنح جائزة التميز الخاصة بمسابقات الأنشطة الطلابية على مستوى العالم ، كأعلى مرتبة شرف يحصل عليها الفرع الذي يتميز في المجال الصناعي، والعمليات والتخطيط ، والمشاركة المجتمعية، والتطور المهني، والابتكار، وذلك وفقًا للجمعية الدولية لمهندسي البترول .



وأشار عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية ، المستشار الأكاديمى للجمعية، إلى أنه من المقرر أن يتسلم الجائزة نيابةً عن فرع الجمعية بالجامعة البريطانية ، الطالب محمود محسن رئيس فرع جمعية مهندسي البترول بالجامعة لعام 2018 – 2019 والطالب محمد رضوان ، نائب رئيس فرع جمعية مهندسي البترول ، والطالب مارك غالي ، أمين عام الجمعية بالجامعة ، وذلك بحضور عميد الكلية ، لتسلم جائزة المنظمة ، على هامش المؤتمر والمعرض السنوي لتقنيات البترول ، الذي يقام بمدينة كالجري بكندا في أكتوبر المقبل .



جدير بالذكر أن جمعية مهندسي البترول هي منظمة دولية تم تأسيسها عام ١٩٥٧ بالولايات المتحدة الأمريكية، وتقوم بجمع الخبراء والمهنيين والباحثين والمهندسين والطلاب في مجال النفط تحت قبة واحدة، حيث تصل بين تلك المجموعات المختلفة من خلال الفعاليات الأكاديمية والاحتماعية ، و يبلغ عدد الطلاب المشاركين بالجمعية خمسين ألف طالب من أصل مائة وثلاثة وأربعين ألفا مشاركين حول العالم.



ويعد فرع جمعية مهندسي البترول بالجامعة البريطانية في مصر واحدًا من بين 337 فرعا طلابيا، حيث يضم فرع جمعية مهندسي البترول 170 عضوًا لعام 2018 – 2019 من مختلف التخصصات بالجامعة البريطانية .

