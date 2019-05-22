ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

لم أكن مؤمنا بالفكرة.. خامنئي يفتح النار على روحاني وظريف ويتنصل من الاتفاق النووي

الأربعاء 22/مايو/2019 - 09:28 م
المرشد الإيراني علي
المرشد الإيراني علي خامنئي
حسام رضوان
شن المرشد الإيراني علي خامنئي هجوما غير مباشر على الرئيس حسن روحاني، ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، معلنا تنصله من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال خامنئي بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فى نسختها بالفارسية، إن موافقته على توقيع إيران للاتفاق النووي كانت مرهونة ببعض الشروط، وأنه إذا لم يتم الوفاء بها، فليس من واجبه أن يتدخل.

وخاطب روحاني الشعب قائلا: "تنسبون توقيع الاتفاق النووي للقيادة، حسنا لديكم عيون وآذان، انظروا إلى الرسالة التي كتبتها بخصوص الاتفاق، والشروط التي ذكرتها بخصوص توقيعه".

وأشارت الهيئة إلى أن خامنئي قام بالتوقيع بالموافقة على موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على التوقيع على الاتفاق النووي مع القوى العالمية عام 2015، وكتب في رسالة منشورة، الشروط التي يجب توافرها بالاتفاقية لتكون في أفضل صورة بالنسبة للبلاد، كما حذر من أنه إذا مزق رئيس الولايات المتحدة الاتفاقية، فإن إيران ستضرم النيران بها.

وأضاف روحانى أنه أنه لم يكن مؤمنا بفكرة الاتفاق النووي.

ترشيحاتنا

لن نلاقي بيراميدز.. مسئولو حرس الحدود يفتحون النار على اتحاد الكرة

رئيس الزمالك يستقبل وفداً من بعثة نهضة بركان فى ميت عقبة

رسميا.. طلعت يوسف مديرا فنيا للاتحاد السكندري لمدة 90 دقيقة

أول تعليق من الأهلى على قرار جدول المباريات المتبقية بالدوري

صوت لم يغير معدنه الذهبي الزمن .. عزيزة جلال تعود بـ مستنياك بعد 35 عاما من الغياب بإبداع.. شاهد

محمد سامي: حسبي الله ونعم الوكيل في اللي سرق مجهود ولد الغلابة

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بوسترات تشويقية لفيلم النداهة

منة فضالى تتألق بفستان قصير فى أحدث جلسة تصوير

بعد ظهورها مع رامز في الشلال.. شاهد.. إطلالات غير متوقعة لـ حلا شيحة بعد خلع الحجاب