لم أكن مؤمنا بالفكرة.. خامنئي يفتح النار على روحاني وظريف ويتنصل من الاتفاق النووي

شن المرشد الإيراني علي خامنئي هجوما غير مباشر على الرئيس حسن روحاني، ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، معلنا تنصله من الاتفاق النووي الإيراني.



وقال خامنئي بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فى نسختها بالفارسية، إن موافقته على توقيع إيران للاتفاق النووي كانت مرهونة ببعض الشروط، وأنه إذا لم يتم الوفاء بها، فليس من واجبه أن يتدخل.



وخاطب روحاني الشعب قائلا: "تنسبون توقيع الاتفاق النووي للقيادة، حسنا لديكم عيون وآذان، انظروا إلى الرسالة التي كتبتها بخصوص الاتفاق، والشروط التي ذكرتها بخصوص توقيعه".



وأشارت الهيئة إلى أن خامنئي قام بالتوقيع بالموافقة على موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على التوقيع على الاتفاق النووي مع القوى العالمية عام 2015، وكتب في رسالة منشورة، الشروط التي يجب توافرها بالاتفاقية لتكون في أفضل صورة بالنسبة للبلاد، كما حذر من أنه إذا مزق رئيس الولايات المتحدة الاتفاقية، فإن إيران ستضرم النيران بها.



وأضاف روحانى أنه أنه لم يكن مؤمنا بفكرة الاتفاق النووي.



