محمد صلاح وفيرمينو يجريان تدريبات خاصة استعداداً لنهائي دوري الأبطال

واصل ليفربول الإنجليزي تدريباته استعدادا لمواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت إعطاء يورجن كلوب المدير الفني للريدز مهمة خاصة لنجمنا المصري محمد صلاح وزميله روبرتو فيرمينو.





وذكر موقع ليفربول الرسمي أن صلاح وفيرمينو لعبا دور العميل المزدوج في تقسيمة الفريق بتدريب صباح الأربعاء، إذ لعب كل منهما مع الفريقين في الوقت نفسه وحاولاً التسجيل في المرميين.





فقد استمرت استعدادات الريدز لنهائي دوري أبطال أوروبا في إسبانيا حيث لعبت تقسميات 6 لاعبين ضد 6 بالإضافة لبعض التدريبات الأخرى.





وأفاد ليفربول عبر موقعه أن فيرمينو تدرب يوم الثلاثاء إلى جانب زملاؤه في الفريق بعد إجهاد عضلي أبعده عن مباريات الريدز الثلاث الأخيرة.





وشارك الدولي البرازيلي في الحصة التدريبية الأولى للريدز في معسكره التدريبي في ماربيلا صباح الثلاثاء بعد عودته إلى اللياقة البدنية الكاملة.



