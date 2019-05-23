من هم الحشاشون الذين حاولوا قتل صلاح الدين الأيوبي مرتين؟





تعتبر طائفة الحشاشين طائفة إسماعيلية نزارية، انفصلت عن الفاطميين في أواخر القرن الخامس الهجري والحادي عشر الميلادي لتدعو إلى إمامة نزار المصطفى لدين الله ومن جاء مِن نسله، واشتهرت ما بين القرنين الخامس والسابع الهجري.





محاولة اغتيال صلاح الدين الأيوبي

وفي مثل هذا اليوم الـ 22 من مايو عام 1176 حاولت طائفة الحشاشين اغتيال صلاح الدين الأيوبي، ولم تكن المرة الأولى التي حاولوا فيها اغتياله فكانت أول مرة عندما كان يحاصر حلب تمكن بعض الحشاشين من التسلل إلى معسكر صلاح الدين وقتل الأمير أبو قبيس وتلا ذاك عراك قتل فيه عدد كبير من الناس ولكن صلاح الدين نفسه لم يصب بأذى.





وحدثت المحاولة الأخرى في 22 مايو عندما كان صلاح الدين يحاصر عزز حيث تمكن بعض الحشاشين المتنكرين بزي جنود جيش صلاح الدين من التسلل لمعسكره ومهاجمته، وتمكنوا من قتل العديد من الأمراء ولكن صلاح الدين نفسه لم يصب سوى بجروح بسيطة بفضل الدروع التي كان يرتديها، وقد اتخذ صلاح الدين بعد هذه الأحداث احتياطات واسعة للحفاظ على حياته، فكان ينام في برج خشبي أقيم خصيصا له ولم يكن يسمح لأحد لا يعرفه شخصيا بالاقتراب منه.



