ياسمين عبد العزيز تنتهي من تصوير مشاهدها في مسلسل "لآخر نفس"

انتهت ياسمين عبد العزيز من تصوير آخر مشاهدها فى مسلسل لآخر نفس الذي تعرضه قناة الحياة مع المخرج حسام علي والذي تصدرت مشاهدته تويتر ومحركات البحث على جوجل لعدة أيام.



ياسمين التى تمتد مسيرتها الفنية لأكثر من عشرين عاما قدمت حوالي ثلاثين عملا دراميا وسينمائيا ومسرحيا تعود من خلال هذا المسلسل الى نوع تمثيلي جديد عليها تكتشف فيه نفسها وتحجز لها مكانا في صدارة الصف الاول من النجوم العرب والمصريين حيث تؤدي دور فتاة جميلة ثرية تعمل مهندسة ديكور ومتزوجة من ضابط عمليات خاصة يتعرض للخطف من قبل احدي العصابات المسلحة كما يتم خطف ابنها الامر الذي يدفعها الى محاولة معرفة الحقيقة لتكتشف العديد من الاسرار حول طبيعة عمل زوجها وما يحيط به من مخاطر.



كما تتهم بعملية قتل وتهرب من السجن.. شركة سينرجي المنتجة للعمل كانت قد اوضحت انها حرصت علي ادخال ياسمين في عمل مختلف وجديد كتبه امين جمال وعبد الله حسن ،فضلا عن تدريبها علي يد خبير متخصص في فنون القتال والعمليات الخاصة ،وهو الامر الذي ظهر واضحا في مشاهد الاكشن التي قامت بها في المسلسل.



ياسمين يشاركها في المسلسل نخبة من النجوم علي رأسهم الفنان فتحي عبد الوهاب الذي يقوم بدور زوجها الظابط واحمد صلاح حسنى وثراء جبيل.. سينرجي وضعت لنجومها محددات عمل وضوابط جديدة لمساعدة النجوم في اكتشاف امكانياتهم وقدراتهم بعيدا عن الادوار النمطية التي اعتادوها.

