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فن

مسلسل زلزال الحلقة 17.. محمد رمضان يساعد حلا شيحة لاستعادة عربة الفول

الأربعاء 22/مايو/2019 - 11:53 م
مسلسل زلزال
مسلسل زلزال
أحمد إبراهيم
شهد مسلسل زلزال الحلقة 17 تطورات جديدة في الأحداث، ويقرر محمد حربى "محمد رمضان" أن يبدأ حياته من جديد فى القاهرة بعد أن غادر العياط. 

كما شهد مسلسل زلزال الحلقة 17 مغادرة محمد حربى تتسبب فى قربه من صافية "حلا شيحا" وتبدأ فى مساعدته ويحاول أن يساعدهم فى استعادة عربة الفول ويحاول أيضا تنفيذ وصية والدهم الذى توفى فى السجن . 

مسلسل زلزال الحلقة 17 يقوم ببطولته محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر وتدور أحداث العمل حول محمد حربى الشاب الذى يرغب فى الحصول على حقه من ماجد المصرى الذى يستولى على أرض والده.

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