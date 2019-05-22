مسلسل زلزال الحلقة 17.. محمد رمضان يساعد حلا شيحة لاستعادة عربة الفول

شهد مسلسل زلزال الحلقة 17 تطورات جديدة في الأحداث، ويقرر محمد حربى "محمد رمضان" أن يبدأ حياته من جديد فى القاهرة بعد أن غادر العياط.





كما شهد مسلسل زلزال الحلقة 17 مغادرة محمد حربى تتسبب فى قربه من صافية "حلا شيحا" وتبدأ فى مساعدته ويحاول أن يساعدهم فى استعادة عربة الفول ويحاول أيضا تنفيذ وصية والدهم الذى توفى فى السجن .



