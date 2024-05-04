تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

انخفضت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، السبت 4- 5 - 2024، وسط تراجع أسعار بعض أصناف الخضراوات انخفاض الفاكهة بالأسواق في مصر.
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
سعر كيلو الطماطم: من 3 إلى 4.5جنيه.
سعر كيلو البطاطس: من 4 إلى 11 جنيه.
سعر الثوم:من 43 جنيه.
سعر البصل: من 5 إلى 9 جنيه
سعر كيلو البامية: من 25 إلى 55 جنيه.
سعر كيلو الملوخية: من 5 إلى 10 جنيه.
سعر كيلو الكوسة: 14.22 جنيه.
سعر ورق العنب: من20 إلى30 جنيها.
سعر كيلو البسلة 22 جنيها.
سعر كيلو الفاصوليا من 5 إلى 8 جنيها
سعر الخيار من 5 إلى 11 جنيها
أسعار الفاكهة اليوم
سعر كيلو الموز: 16.23 جنيه.
سعر كيلو الخوخ: 33.44 جنيه.
سعر التفاح الأخضر 100 جنيه.
سعر البرتقال من 4 إلى 7 جنيه
سعر اليوسفي 11 جنيه
سعر التفاح الأصفر 40 جنيها.
سعر الشمام : 11 جنيه.
سعر الفراولة من 9 إلى15 جنيها.
سعر الجوافة من 12 إلى22 جنيها.
سعر الرمان من11 إلى 25 جنيها.