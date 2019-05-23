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أوبرا دمنهور تفتح أبوابها للجمهور مجاناً للاستمتاع بالسهرات الرمضانية

الخميس 23/مايو/2019 - 02:35 ص
أوبرا دمنهور تفتح
أوبرا دمنهور تفتح أبوابها للجمهور مجانا
جمالات الدمنهورى
تحيى فرقة معيوف المجلى من الكويت سهرة رمضانية روحانية اليوم الخميس الموافق 23 مايو على مسرح أوبرا دمنهور، كما تشارك الفرقة المحمدية من المغرب بسهرة فنية تملؤها الصفاء الروحانى الممتزج مع الأناشيد الدينية الصوفية غدا الجمعة الموافق 24 مايو. 

وتأتى الحفلات فى إطار فعاليات السهرات الرمضانية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية، وتبدأ الساعة التاسعة والنصف مساء و تفتح دار الأوبرا أبوابها لجميع الجمهور مجانا لحضور هذه السهرات.

وكانت الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى  قد أقامت يوم الخميس الماضى سهرة فنية على مسرح أوبرا دمنهور بمجموعة من الأغاني المتنوعة منها: رمضان جانا - سبحة رمضان - برضاك يا خالقى - يا تمر حنة - ياللى سامعنى - الويل الويل - هان الود - الحب اللى كان - يا حبيبى طال غيابك -  كامل الأوصاف - أنت عمرى.

وشارك بالغناء فى الحفل نخبة من نجوم الفرقة هم: عفاف رضا وسامح منير وإسماعيل صادق وغادة آدم وأحمد عصام ومحمد طارق وحسناء.

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