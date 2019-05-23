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فن

ناهد السباعي تحيي ذكرى وفاة والدها

الخميس 23/مايو/2019 - 01:51 ص
ناهد السباعي
ناهد السباعي
شروق إبراهيم
نشرت الفنانة ناهد السباعي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة تجمعها بوالدها الراحل مدحت السباعي لإحياء ذكرى وفاته.

وعلقت ناهد على الصورة قائلة :" اليوم ذكري وفاة أحلى وأجمل ضحكة وأطيب قلب وأخف دم، اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه، ادعوا له".

يذكر ان ناهد السباعي تشارك في ماراثون السباق الرمضاني لهذا العام مع الفنان حسن الرداد من خلال مسلسل الزوجة 18، وتجسد من خلاله دورا كوميديا مختلفا.

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