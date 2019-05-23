استئصال ورم من خصية مريض بمركز أورام أسوان يزن 7 كيلوجرامات

نجح فريق طبى بمركز أورام أسوان تحت إشراف الدكتور محمد ضاحى رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة من استئصال ورم خصية معلقة يزن 7 كجم من مريض.





ومن جانبه قال الدكتور صلاح جودة مدير مركز أورام أسوان، إن المريض حضر إلى المركز فى حالة متأخرة ويعانى من الإصابة بورم فى منطقة الحوض ويبلغ من العمر 31 سنة تقريبًا ، وبدأ لديه الشعور بالألم منذ حوالى شهرين .





وتابع أن المريض خضع للفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، وتبين إصابته بورم فى الخصية معلقة ، وخضع لجراحة دقيقة إستغرقت ساعتين نجح خلالها الفريق الطبى من إستئصال الورم الذى يزن 7 كجم .



