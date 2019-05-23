ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

Pokemon Detective Pikachu يحقق إيرادات هائلة بعد 13 يوما ..فيديو

الخميس 23/مايو/2019 - 07:01 ص
Pokemon Detective
Pokemon Detective Pikachu
شروق إبراهيم
وصلت إيرادات فيلم Pokemon Detective Pikachu لـ 295,747,694 مليون دولار أمريكي بعد مرور 13 يوما على طرحه بالسينمات العالمية.

وحقق الفيلم داخل الولايات المتحدة الأمريكية 99,547,694 مليون دولار أمريكي أما غالبية الإيرادات كانت في إفريقيا وآسيا وأوروبا التي وصلت لـ 196,200,000 مليون دولار أمريكي.

وفيلم Detective Pikachu هو أول فيلم واقعي يقدم شخصية الكرتونية الشهيرة بوكيمون الذي يقوم بمساعدة شاب يدعى Tim في إيجاد والده المفقود، حيث يدور في إطار كوميدي.

ويقوم بالأداء الصوتي لشخصية بوكيمون النجم العالمي رايان رينولدز، ويشارك في بطولته أيضا ريتا اورا وسوكي واترهوس.

ترشيحاتنا

نتائج مباريات الدوري المصري الأربعاء 22-5 -2019

برسائل تحذير والسماح بالعمل من المنزل.. شركات تساند موظفيها في الحر والصيام

للاستفادة من المقابر .. ولاية أمريكية تحول الجثث إلى سماد عضوي

منع الأحضان والقبلات.. شروط زيارة السياح لمسجد الميناء بالغردقة في رمضان

بيلوسي: ترامب ارتكب ما يبرر إطلاق إجراءات لإقالته

العظمى تتجاوز 45 درجة.. اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة في محافظتك اليوم

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسه شباب.. أنطونيو بانديراس يخطف الأنظار مع حبيبته في مهرجان كان السينمائي ..صور

رانيا يوسف تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة.. صور

بإطلالة كلاسيك.. زوجة تامر حسنى تستعرض أناقتها بهذا الفستان.. صور