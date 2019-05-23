Pokemon Detective Pikachu يحقق إيرادات هائلة بعد 13 يوما ..فيديو

وصلت إيرادات فيلم Pokemon Detective Pikachu لـ 295,747,694 مليون دولار أمريكي بعد مرور 13 يوما على طرحه بالسينمات العالمية.





وحقق الفيلم داخل الولايات المتحدة الأمريكية 99,547,694 مليون دولار أمريكي أما غالبية الإيرادات كانت في إفريقيا وآسيا وأوروبا التي وصلت لـ 196,200,000 مليون دولار أمريكي.





وفيلم Detective Pikachu هو أول فيلم واقعي يقدم شخصية الكرتونية الشهيرة بوكيمون الذي يقوم بمساعدة شاب يدعى Tim في إيجاد والده المفقود، حيث يدور في إطار كوميدي.



