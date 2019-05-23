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فن

بسبب الحذاء.. منع رئيس تحرير فاريتي من دخول فيلم بمهرجان كان

الخميس 23/مايو/2019 - 07:50 ص
صدى البلد
محمد نبيل
أبدت الصحفية الشهيرة كلوديا إلير رئيس تحرير فاريتى الأمريكية غضبها الشديد من منعها للدخول إلى السجادة الحمراء لمشاهدة أحد عروض مهرجان بسبب ارتدائها حذاء غير مناسب ولا يحوي كعبا عاليا. 

وذكرت رئيسة تحرير المجلة الأسبوعية العريقة، كلوديا إلير، أنها لم تكن لترغب في الذهاب لحضور فعاليات المهرجان وفكرت أكثر من مره، بسبب معاناتها من ضرورة ارتداء حذاء غير مريح بالنسة لها "حذاء بكعب".

وأضافت خلال صفحتها على موقع التغريدات تويتر: "أوقفني حراس حمقى أمام السجادة الحمراء في "كان"، ومنعوني من دخول العرض لأنني ارتدي حذاء من دون كعب. لقد أخفتهم عندما قلت لهم بأنني سأنشر الفيديو على موقع "فاريتي"، فأدخلوني".

المهرجان منح جائزة السعفة الذهبية التقديرية للممثل الفرنسي "الان ديلون"، 83 عامًا، وصاحب رصيد كبير من الأفلام الفرنسية والعالمية الهامة منها Rocco And His Brothers, Plein Soleil, L’Eclisse, The Leopard و Le Samouraï.
بسبب الحذاء.. منع رئيس تحرير فاريتي من دخول فيلم بمهرجان كان

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