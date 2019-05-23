مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 17 .. مي عز الدين تقع في حب أمير المصري

شهدت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل "البرنسيسة بيسة" تطورات أبرزها طلب دار المسنين من "بيسة"، والتي تجسد دورها مي عز الدين أن يأخذوا الجدة "سكسكة" بسبب مشاكلها الكبيرة حيث لا يستطيعون تحملها.



كما تشهد إصابة طلاب المدرسة بحالة تسمم بسبب الطعام الذي تقدمه إيمان السيد "سماح" خالة بيسة.



وبدأ "كاظم" أمير المصري في تنفيذ خطته بايقاع بيسة في حبه من أجل حصوله على المدرسة.



مسلسل "البرنسيسة بيسة"، يعرض في تمام الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.

