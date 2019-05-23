طرح تذاكر حفل نجوى كرم وعاصي الحلاني ونوال الزغبي.. 27 مايو

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي على تويتر، عن بدء طرح تذاكر حفل النجوم الثلاثة (نجوى كرم، وعاصي الحلاني، ونوال الزغبي)، يوم ٢٧ مايو الجاري.



ويلتقي الثلاثي نجوى كرم، عاصي الحلاني، نوال الزغبي في حفل غنائي واحد، بأحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت، يوم السبت 8 يونيو المقبل، تحت شعار حفلات العيد ببيروت.



ويعد هذا الحفل هو الأول الذي يجمع بين النجوم الثلاثة (نجوى كرم، وعاصي الحلاني، ونوال الزغبي)، ومن أضخم الحفلات المرتقبة في عيد الفطر بالوطن العربي.



