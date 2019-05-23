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أخبار العالم

أبو الغيط يهنئ العمانية جوخة الحارثي على فوزها بجائزة البوكر الدولية

الخميس 23/مايو/2019 - 03:24 م
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
نادر غازى:
أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، عن سعادته بحصول الكاتبة العمانية جوخة الحارثي، استاذة الأدب العربي بجامعة السلطان قابوس، على جائزة المان بوكر الدولية عن روايتها "سيدات القمر"، مقدمًا لها التهنئة، خاصةً في ضوء كونها أول شخصية عربية تفوز بهذه الجائزة رفيعة المستوى.

صرح بذلك السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، وأشار إلى أن فوز الكاتبة العمانية بهذه الجائزة يمثل نموذجًا يحتذى به، ليس فقط للمتخصصين في مجال الأدب العربي، وإنما لكافة المبدعين العرب في مختلف مجالات العمل الإنساني، إضافة لما يمثله أيضًا هذا الإنجاز من قيمة مضافة في مجال تدعيم وتعزيز الدور الهام للمرأة وتوسيع دائرة النقاش حول قضاياها في المجتمعات العربية.

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