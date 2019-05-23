أسخن مكان على الأرض.. هل ستدخل مصر ضمن قائمة المناطق الأشد حرارة على الكوكب؟

تتعرض مصر لموجة قاسية من الحرارة تعتبر الأشد فى فصل الصيف فى وقت يصوم فيه المصريون وكسرت حاجز الـ 40 درجة مسجلة العظمى على القاهرة 45 درجة، وتواصل ارتفاعها غدا بحسب هيئة الأرصاد الجوية.



وحسب موقع الطقس العالمي ''weather online''، فإن مصر تسجل أعلى درجات حرارة في العالم خلال هذين اليومين بـ46 درجة على القاهرة، و45 على أسوان.

وتشير توقعات ''weather online'' إلى أن أعلى درجة حرارة في أفريقيا والعالم اليوم "الخميس" يشهدها طقس جمهورية مصر العربية بـ(46 - 45)، ويليها عواصم كل من: "السودان (42)، وتشاد (42)، ومن بعدها نيامي عاصمة النيجر (41) درجة".

فهل يشير هذا التقرير إلى مؤشر دخول مصر ضمن قائمة المناطق الأشد حرارة على كوكب الأرض؟ فى هذا السياق ردت هيئة الأرصاد الجوية أن ما تتعرض له مصر من موجة شديدة الحرارة هذين اليومين يأتى نتيجة تأثر البلاد بتخلخل فى الضغط الجوى على سطح الأرض، ما نتج عنه جلب رياح جنوبية شرقية على شرق البلاد حتى محافظات الوجه البحرى والقاهرة، مصدرها شبه الجزيرة العربية، أما المناطق الغربية للبلاد فسوف تتأثر برياح جنوبية إلى جنوبية غربية مصدرها الصحراء، يتزامن مع ذلك وجود مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا.

ولفت الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن الموجة الحارة تتزامن مع النصف الثانى من فصل الربيع، حيث ترتفع فيه درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، مشيرا إلى أنه لا يمكن القول إن مصر تعد ضمن بقاع الأرض سخونة وحرارة.

ونتج عن الحرارة الشديدة التى تضرب أنحاء محافظات مصر اشتعال مركبات على الطرق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء ورفعت الوزارات والمحافظات وكل الجهات المعنية فى الدولة درجة الاستعدادا القصوى، لمواجهة أى أخطار قد تنتج عن الموجة الحارة التى تشهدها البلاد منذ الثلاثاء الماضى وتصل ذروتها اليوم وغداً.

فيما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنكسر الموجة الحارة بدءا من يوم السبت المقبل، لتسجل انخفاضا ملحوظا يتراوح ما بين 7 أو 8 درجات مئوية.