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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توافد الأطباء على انتخابات نقابة الأسنان بالقليوبية

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات

توافد أطباء نقابة الأسنان بالقليوبية علي انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة والفرعية للادلاء بأصواتهم علي مقعد النقيب العام ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، حيث تم فتح باب اللجان في العاشرة صباحا، تغلق في 5مساءا، بنادي العمال بمدينة بنها. 


من جانبه قال الدكتور حاتم يسرى عضو نقابة الأسنان بالقليوبية،  ومشرف علي الانتخابات إن الانتخابات تسير بصورة جيدة وسط إقبال الاطباء الذين توافدوا منذ الساعات الأولى لفتح باب الاقتراع. 


وأضاف يسري أن الانتخابات تسير لاختيار اعضاؤ النقابة العامة  والفرعية، بالنسبة للنقابة العامة يتم اختيار نقيب واثنين من الاعضاء احداهما فوق السن والاخر تحت السن وعضو اخر لوسط الدلتا والنقابة الفرعية بالقليوبية، القائمة الاولي تشمل  الدكتور زكي حلمي  مرشح علي مقعد النقيب، دكتور عمرو توفيق سليمان مرشح عضو نقابة اسنان القليوبية فوق السن، دكتور أمير حامد جودة مرشح عضو نقابة اسنان القليوبية تحت السن، القائمة الثانية دكتور احمد شوقى غيث مرشح نقيب اطباء الاسنان بالقليوبية، دكتور احمد صلاح مسلم مرشح عضو  نقابة اسنان القليوبية فوق السن، دكتور صالح احمد عزت مرشح عضو نقابة اسنان القليوبية تحت السن. 


واستطرد أن الانتخابات تسير في لجنتين وسط اجراءات امنية واشراف قضائي واقبال جيد من اكباء الاسنان ومن المتوقع  زيادته خلال الساعةت القادمة.

القليوبية اطباء نقابة الأسنان نقابة العامة التجديد النصفي النقابات الفرعية

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